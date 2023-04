Néhány héttel ezelőtt még a mennyben érezték magukat, tegnap este a föld színéről is eltűntek volna legszívesebben.

Az Arsenalnak talán túl nagy falat az a nyomás, ami a vállukra nehezedik a bajnoki hajrára, és bár szerda este csatát vesztettek a Manchester Cityvel szemben, a háborút még megnyerhetik – igaz ehhez szövetségeseik segítségére is szükségük lesz.

Mikel Arteta nem keresett kifogásokat, de feladni sem hajlandó a harcot, az alábbiakat mondta a BT Sportnak a lefújást követően.

„Egy jobb csapat győzött le minket. Kivételesek voltak ma, és amikor ezen a szinten futballoznak, hihetetlenül nehéz felérni a szintjükre, a közelükben sem voltunk.”

„Megbüntettek minket, és lehetett volna ez csúnyább is. Nem adjuk fel. Öt meccs van még a bajnokságban, bármi történhet.”

