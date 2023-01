Todd Boehly érkezésével egy új rendszerre lehettek figyelmesek a Chelsea-szurkolók, ez pedig nem más, mint hogy rendkívül hosszú időtartamra szóló szerződéseket kötnek igazolásaikkal.

A 90min.com utánajárt a dolgoknak, és egyértelműen kijelenthető, hogy pénzügyi mágia áll a háttérben.

A klubnál úgy logikáznak, hogy ha egy játékossal 8 éves szerződést írnak alá, akkor a 100 milliós vételára nyolcfelé osztódik, így szezononként csak 12,5 millióval terheli az FFP-keretet. Amennyiben négyéves szerződés kötöttek volna, ez a szám 25 millió lenne.

A Chelsea ezzel jelentősen tudja csökkenteni az FFP szempontjából kulcsfontosságú szezononkénti terheket. Ezzel azonban természetesen azt is vállalja a klub, hogy ilyen hosszú időtartamra elkötelezik magukat egy játékos mellett.

Ilyen megfontolásból írt alá hét évre a 70 millióért érkező Wesley Fofana is, illetve David Datro Fofana is, aki hat és féléves kontraktust írt alá.

