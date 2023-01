A Wrexham-Sheffield United FA-kupa mérkőzést követően a szurkolók hosszasan találgatták, vajon miért egy kör alakú piroslap került elő Dean Whitestone játékvezető zsebéből.



A két csapat összecsapását még egy hollywoodi forgatókönyvíró is megirigyelte volna. Bár a vendégek már a 2. percben gólt szereztek, a hazaiak a második félidő elején egyenlítettek. ezt követően mindkét csapat betalált még egyszer, majd a 86. percben úgy tűnt a Wrexham-nek sikerül megszereznie a győzelmet. A Sheffield United nem adta fel és végül a 95. percben egyenlíteni tudott.



Nemcsak a 6 gól keltette fel a nézők figyelmét, hanem a Jebbisonnak kiosztott piros lap is. A szurkolók egy része azonban nem azon kezdett el egymással csevegni, hogy érvényes volt-e a kiállítás, hanem magán a piroslapon, ami a megszokottól eltérően kör alakú volt.



„Az emberek össze vannak zavarodva Jebbison piros lapja miatt, de ami engem jobban idegesít, az az, hogy a kártya kör alakú volt” – írta az egyik összezavarodott rajongó.



„Nem ért piros lapot, és ami még rosszabb, hogy a piros lap egy kör volt" – tette hozzá egy másik.



A harmadik szurkoló azt is észrevette, hogy a lapok nem voltak egyforma alakúak.



„Várj, a piros lap egy kör, de a sárga még mindig téglalap alakú??? Most már nagyon kíváncsi vagyok."



Az elbizonytalanodott szurkolók végül megkapták a választ kérdésükre.



„A kör alakú és ovális kártyákat eredetileg azoknak a játékosoknak a megsegítésére vezették be, akik nehezen tudták megkülönböztetni a színeket. Ezzel ráadásul a játékvezetőknek is segíteni akartak, akik a forma alapján könnyebben meg tudták különböztetni a lapokat, így ezzel felgyorsult a munkájuk” – szólt a magyarázat.

Borítókép: Simon Stacpoole/Offside/Offside a Getty Images