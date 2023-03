Jürgen Klopp a Manchester United elleni megsemmisítő győzelmük ellenére nem tartotta meg szokásos ünneplését.



A Manchester United jó formában várhatta a Liverpool elleni összecsapást, azt követően, hogy megnyerte a Ligakupát és búcsúra kényszerítette a Barcelonát az Európa-ligában. Ezzel szemben a Liverpool számára eddig kiábrándítóra sikerült a szezon. Jürgen Klopp legénysége azonban nem foglalkozott a papírformával és 7-0-s csapást mért a Manchester Unitedre. A Vörösök ezzel alaposan megnövelték az esélyüket arra, hogy a következő szezonban ismét szerepelhessenek a Bajnokok Ligájában.



A klub vezetőedzőjének Jürgen Kloppnak ezért minden oka meg lett volna arra, hogy ünnepeljen, ám amikor játékosaival a szurkolók elé vonult, hogy együtt ünnepeljék meg a sikert, nem mutatta be a szokásos „öklözős” ünneplését.

Erre a két szakértő, Richard Keys és Andy Gray is felfigyelt.



„Ez a tisztelet jele?" – vetette fel Keys a beIN SPORTS közvetítésében, mire Gray egyből rávágta: igen, száz százalékban.



Mivel Kloppot korábban sokszor bírálták érzelemdús ünneplései miatt, Keys ezt követően azt is felvetette, vajon azon alkalmak esetén tiszteletlen volt-e a Liverpool vezetőedzője.



"Nem, ő csak jelen van a stadionba, és tartja a kapcsolatot a szurkolóikkal – vágta rá a Liverpool korábbi játékosa, McAteer.

Borítókép: Michael Regan/Getty Images