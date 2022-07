Raheem Sterling igazi klublegendának számított Manchesterben, így sokan meglepődtek, hogy Guardiola ilyen könnyű szívvel túladott rajta, írja a goal.com

Négy PL-trófea, öt Ligakupa, egy FA kupa és egy Bajnokok Ligája döntő. Csak Agüero szerzett nála több gólt és csak De Bruyne passzolt nála többet City-mezben. A számok magukért beszélnek, viszont ha a beleásunk a dolgokba, jól látszik, hogy mégis mennyire logikus döntés volt az eladása.

Nem is csak az eladása, hanem annak időpontja is. Sterling szerződéséből 12 hónap maradt hátra, így ez volt az utolsó év, amikor pénzt tudtak csinálni a játékosból.

Sterling korábban pedzegette, hogy kipróbálná magát külföldön, ám mégis maradt Angliában. Ebben nagy szerepe van az új tulajdonossal építkező Chelseanek is, akik hajlandóak voltak neki ajánlatukban garantálni a kulcsjátékos státuszt, amit Guardiola alatt sosem kapott meg.

„Ha lenne lehetőségem máshová menni több játéklehetőségért, nyitott lennék rá!” – ezt mondta Sterling 2021 októberében. Ekkor már látszott, hogy nem feltétlenül elégedett a spanyol edző neki szánt játékidejével.

A Manchester Citynél jelentkező tendenciák szintén nem kecsegtettek sok jóval Sterling szempontjából. Haaland és Alvarez érkezésével, illetve Grealish formajavulásával még tömöttebb lett a támadóharmad, Cole Palmer fejlődése pedig előbb utóbb szintén helyet követel majd magának.

Jól látszott a 2021-22-es szezonban, hogy Sterling játékideje lecsökkent. Többször csereként lépett pályára, ezek között jónéhány kulcsmeccsen is csak a padot koptatta. A Real Madrid elleni BL-elődöntők, illetve az utolsó két PL-mérkőzések során például összesen alig több, mint egy órát volt a pályán.

Ezzel szemben a Chelsea támadósora átalakításon megy át. Lukaku már távozott, Ziyech és Hudson-Odoi jövője pedig bizonytalan. Emellett Pulisic, Werner és Havertz sem szerepeltek ellenállhatatlanul tavaly.

Tuchel olyan támadót keresett, aki ismeri a Premier League-t, illetve képes arra, hogy hosszútávon top teljesítményt nyújtson. Emellett persze a gólszerzés sem utolsó, de Sterling ebben sem kell, hogy szégyenkezzen.

Összességében az átigazolással mindkét fél jól járt. Guardiola jó pénzért tovább tudott adni egy olyan játékosán, aki egyre kevesebb lehetőséget kapott, jövőre pedig valószínűleg ingyen távozott volna, a Chelsea pedig szerzett egy 27 éves angol válogatott támadót, aki remekül illeszkedik a támadójátékukba.

Thanks for the warm LA welcome @Dodgers https://t.co/p1dRAvofVo