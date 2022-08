Kevesebb, mint egy hét van hátra az átigazolási szezonból, a Premier League második legtöbb pénzt elköltő csapata pedig még mindig a frissen feljutott Nottingham, akik majdnem 150 millió eurót tapsoltak el. Náluk csak a Chelsea költött többet, 201 milliót.

De miért is engedhetik meg maguknak, hogy ennyit költsenek? És ami még fontosabb, miért szükséges számukra, hogy ennyire megreformálják a csapatot?

A nyár elején a Nottingham gyakorlatilag friss feljutóként, de csapat nélkül állt. Fontos megemlíteni, hogy a bajnoki rájátszás döntőjében a kezdőcsapatukban 4 kölcsönjátékos is szerepelt, egyik legjobbjuk pedig szinte az egész szezont egy idegen poszton játszotta végig.

Idén a Premier League csapatai ötöt cserélhetnek majd meccsenként, a kispadra pedig 9 játékos ülhet le, így a csapat mélysége fontosabb, mint valaha. A Nottingham vezetősége úgy érezte, a feljutó csapatból csupán 5-6 olyan játékos van, aki képes tartósan a PL-színvonalat hozni. Az igazolások és a csapatmélység fontosságát jól bizonyítja, hogy az érkezők közül Omar Richards és Moussa Niakhate már ki is dőltek sérülés miatt.

A stabil Premier League szintű játékosok azonban nem olcsók, ennek ellenére sikerült úgy bevásárolniuk, hogy a legdrágább igazolásuk is 30 millióért érkezett (Morgan Gibbs-White - Wolves), ami ezen a szinten egyáltalán nem nagy összeg. Hiába a kis összegek azonban, mert a sok érkező összességében nagy kiadást igényelt.



Peter Byrne/PA Images via Getty Images

A Nottingham Forest a korábbi években nagyobb összegeket költött, mint a velük egy ligában szereplők átlagosan, azonban a Championshipben sokkal kevesebb veszteséget engedett meg nekik az FFP szabályozás. Ebben a szezonban viszont jóval nagyobb mozgástérrel dolgozhat a klub úgy, hogy még mindig beleférnek a pénzügyi fair play számaiba. Kiadásaik nagy részével úgy kalkulálnak, hogy a szezon közben befolyó televíziós bevételek fedezik majd ezeket.

Ezeket a díjakat a Forest nem egyösszegben, hanem a szerződések időtartama szerint arányosan elosztva fizetik. Más klubok is gyakran élnek ezzel a lehetőséggel, azonban ők emiatt jelenleg is fizetik az 1-2 évvel ezelőtti átigazolások díjait is. Ez a plusz költség pedig a Nottinghamnél jelenleg nem játszik, mivel a tavalyi bajnoki döntőben használt játékosok kevesebb, mint 10 millió euróba kerültek a klubnak.

Pár példa:

A Fulham 2018-as feljutása óta körülbelül 200 millió eurót költött el, a Brighton pedig majdnem 150-et. Mellettük említhető még az Aston Villa és a Leeds is, akik közelmúltbeli feljutásuk óta jelentős összegeket költöttek el átigazolásokra.

Leegyszerűsítve tehát a Nottingham annyit költ, amennyi egy versenyképes PL-csapathoz szükséges. Annyi különbséggel, hogy a fentebb említett csapatokkal ellentétben ők nem 3-4 szezon alatt csinálják ezt, hanem néhány hónap leforgása alatt.

Walking out at The City Ground as a Red for the first time



Watch @Morgangibbs27's signing day by clicking the link below