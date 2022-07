Kedden a Crystal Palace elleni 3-1-es sikerüknek köszönhetően a Manchester United megnyerte sorozatban a harmadik felkészülési mérkőzését is Melbourne-ben.

Erik ten Hag a meccs vége felé, amikor a United már kényelmesen vezetett is a legjobbat követelte a játékosaitól. Már csak két perc volt hátra a mérkőzésből, és az MUTV élő közvetítése felfigyelt a holland vezetőedzőre, aki azt kiabálta az egyik játékosnak, hogy „mi a francot csinálsz?”.

A kirohanás minden bizonnyal David De Geának szólt, aki túl sokáig tartogatta magánál a labdát.

Erik ten Hag screaming “WHAT THE F**K ARE YOU DOING?” at Manchester United players. #MIFC [@simensorensen] pic.twitter.com/krXrDL89BY