Menesztette Manuel Pellegrini vezetőedzőt az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő West Ham United.

A londoni klub honlapjának szombat esti közleménye szerint a vezetőség úgy vélte, változásra van szükség annak érdekében, hogy a csapat elérje a szezon előtt kitűzött célokat.

West Ham United can confirm that Manuel Pellegrini has left the Club with immediate effect.