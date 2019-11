Az Arsenal vezetősége pénteken menesztette Unai Emery vezetőedzőt a labdarúgócsapat éléről.

A klub honlapjának közleménye szerint az eredmények és a mutatott játék sem felel meg az elvárásoknak, ezért született ez a döntés.

A klubot vezető cégcsoport nevében Josh Kroenke megköszönte a spanyol szakember munkáját, és a legjobbakat kívánta neki a jövőre nézve. Hozzátette, Emeryvel együtt, akit tavaly májusban neveztek ki, az edzői stáb nagy része is távozik a londoni csapattól.



A honlap az utódot is megnevezi: az együttes korábbi játékosa, a június óta segédedzőként dolgozó svéd Fredrik Ljungberg veszi át átmenetileg az Arsenal irányítását, ugyanakkor keresik az új, állandó vezetőedzőt.



Az előző idényben Európa-liga-döntős Arsenal a Premier League-ben öt mérkőzés óta nyeretlen és 13 forduló után csak a nyolcadik, ugyanakkor az El-ben annak ellenére is vezeti csoportját, hogy két legutóbbi mérkőzésen nem tudott nyerni.

Borítókép: Marc Atkins/Getty Images