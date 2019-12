Menesztette Marco Silva vezetőedzőt az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Everton.

A liverpooli klub csütörtök este a honlapján jelentette be, hogy a vezetőség 18 hónap után megköszönte a 42 éves portugál szakember munkáját. Megbízott trénerként Duncan Ferguson veszi át a csapat irányítását, ő ül majd a kispadon már a Chelsea elleni szombati bajnoki mérkőzésen. A közlemény kitér rá: dolgoznak a végleges vezetőedző mielőbbi kinevezésén.

| Everton Football Club can confirm that manager Marco Silva has left the Club. #EFC pic.twitter.com/R2JqAMBdu2