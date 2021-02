A címvédő Liverpool nagy meglepetésre 1-0-ra kikapott otthon a Brightontól az angol labdarúgó-bajnokság 22. fordulójának szerdai játéknapján, amelynek minden mérkőzése idegenbeli sikerrel végződött.

A Brighton ezt megelőzően legutóbb 1984-ben tudta minden sorozatot figyelembe véve legyőzni a liverpooli együttest.



A találkozó egyetlen gólját Steven Alzate szerezte, aki pályafutása során először volt eredményes a Premier League-ben.



A Liverpool 2012 óta először veszített el egymást követő két hazai bajnokit.

Watch key highlights of the Reds' narrow home defeat to Brighton & Hove Albion at Anfield, as Jürgen Klopp's side went down to a Steven Alzate strike.Enjoy m...