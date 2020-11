Roy Keane 13 szezont húzott le a Manchester United csapatában. 7 bajnoki cím mellett a BL-trófeát is elnyerte a vörös ördögökkel.

A Manchester City Liverpool ellen játszott rangadójának elemzése során Micah Richards megkérdezte a United legendát, hogy Guardiola vagy Klopp csapatában játszana-e szívesebben.

"Valószínűleg egyiküknél sem, mert ez azt jelenti, hogy a Liverpoolban vagy a Man Cityben kellene játszanom, ami nekem nem igazán felel meg." - érkezett a frappáns válasz az ír labdarúgótól.

Micah "Who would you rather play for Pep or Klopp?"



Roy "I wouldn't want to play for any of them because then I'd have to play for Liverpool or City, shoot me"



Roy Keane will always be loyal to Manchester United pic.twitter.com/P1j0SwEC1M