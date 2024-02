Szomorú hírt kapott a Wolverhampton játékosa, Mario Lemina, ugyanis december 29-én elhunyt az édesapja.



A játékos érzelmes üzenetben búcsúzott tőle, ahol többször kiemelte, mennyire támogató volt számára és mennyi mindent köszönhet neki.

Deeply saddened by the irreparable loss of my father. The memories of his immeasurable love and unwavering support resonate in every corner of my life, both on and off the pitch. His departure leaves a huge void in our lives. May his soul find eternal peace.



