Jack Grealish nemrég bebizonyította, hogy aranyból van a szíve. A labdarúgó 2000 fontot ajánlott fel egy fiatal lány temetésére.



A 18 éves Mia Craen egy autóbalesetben vesztette életét, amikor hazafelé tartva egy fának ütközött.

Mia egész életében az Aston Villa rajongója volt, és Jack Grealish volt a legnagyobb kedvence. Nem sokkal halálhíre után a lány barátnője, Rosie Fletcher kitett egy posztot, amiben a csapatot és a 25 éves középpályást is megjelölte, ezzel tisztelegve szerette előtt. Egyúttal arra kérte az ismerőseit, hogy ők is tegyenek így, hátha Mia híre eljut a játékoshoz.



A bejegyzést rengetegen megosztották a közösségi oldalon, ami így valóban utat talált Grealishhez. A labdarúgó elolvasva a lány történetét, egy üzenetet juttatott el Mia családjához és 2000 fontot utalt nekik ahhoz, hogy fedezni tudják a temetés költségeit. Ezen felül arra kérte követőit, ha tudják ők is támogassák a tragikusan fiatalon elhunyt lány hozzátartozóit.





„Nyugodj békében Mia. Mély részvétem küldöm a családodnak és a barátaidnak. Kérlek titeket, ha tehetitek kattintsatok ti is Mia oldalára, és adományozzatok. Olyan szomorú ez” – írta történetében a közösségi oldalán.



Az Aston Villa kapitánya személyes részvétüzenetet is küldött Mia testvérének, Finaly-nak. Az általa kitett üzenet hatására pedig, 19 000 fontot sikerült összegyűjtenie a családnak.



Finaly megköszönte Grealish szavait.



„Mia ezt nagyon szerette volna, hiszen nagyon nagy rajongója volt. Elképesztő, hogy sokak kemény munkájának köszönhetően hozzá is eljutott az adománygyűjtés” – mondta az Argusnak.

Forrás: sportbible.com

Borítókép: Neville Williams/Aston Villa FC via Getty Images