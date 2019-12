Mateo Kovacic egy örökkévalóságnak tűnő gólcsendet szakított meg, ugyanis több mint 1000 nap után talált be újra, ráadásul másfél héten belül kétszer is.



A Chelsea középpályása először a Valencia ellen volt eredményes a BL-ben, majd a hétvégén az Evertonnak is beköszönt.

Kovacic's first goal for Chelsea and how about that celebration pic.twitter.com/pKehiu3uk9 — Goal (@goal) 2019. december 2.



Mindkét gól után beszédes ünneplésbe kezdett. Sok spekuláció napvilágot látott arról, hogy mit jelenthet az üzenet és, hogy kinek szólt. A horvát játékos azonban eloszlatta a kételyeket és magyarázatot adott, hogy miért volt különleges számára ez a mozdulat.



„Volt időm az ünneplésre felkészülni, ugyanis tavaly nem szereztem gólt.” – viccelődött a középpályás. „Valójában az unokahúgaimnak üzentem. Két unokahúgom is van, az egyikőjük Down-szindrómás és ezt szokták csinálni a kezükkel. Nagyon szeretem őket, az ünneplés nekik szólt.”

