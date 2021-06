Egy évvel, 2022 nyaráig meghosszabbította szerződését Fernandinho, az angol bajnok Manchester City labdarúgócsapatának kapitánya.

A 36 éves brazil középpályás 2013-ban szerződött az együtteshez, mellyel négy bajnoki címet, hat ligakupát és egy angol szuperkupát nyert, valamint idén Bajnokok Ligája-döntőt játszhatott.



A 2019-ben Copa America-győztes, 53-szoros brazil válogatott Fernandinho eddig 350 mérkőzést játszott a manchesterieknél.

I‘m delighted to sign another year for this wonderful club. Looking forward to continue my journey and to achieve many goals. I would like to thank God, my family, my teammates, the staff and a special thanks to our amazing fans who have supported me since day one.



CMON CITY pic.twitter.com/tWSxq20CC7