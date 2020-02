Ahogy arról beszámoltunk a listavezető Liverpool vendégként legyőzte a Norwich Cityt az angol labdarúgó-bajnokság 26. fordulójában. A PL-ben utolsó helyen álló Norwich a 78. percig tartotta magát, aztán jött Mané, aki 100. gólját szerezte a PL-ben. A vörösök sorozatban a 17. győzelmüket aratták a bajnokságban, ezzel még közelebb kerültek a bajnoki címhez, ezzel szemben a „kanárik” egyre távolodnak a még bennmaradást érő helyektől.



Ettől függetlenül a Norwich City szurkolói nem bosszankodtak, vidámak maradtak a lefújást követően, és az ellenfél edzőjét, Jürgen Kloppot éltették. Sőt, pár hazai szurkoló odahívta magához a német edzőt egy közös képre, aki készséggel fotózkodott a rajongókkal.

Jurgen Klopp taking pictures with the Norwich fans last night pic.twitter.com/AAkKkCERx4