A manchesteriek hetek óta szerették volna megszerezni a 24 éves, Chelsea-nevelésű játékost, a brit sajtó pedig csütörtök este számolt be arról, hogy megszületett a megállapodás a felek között.



A 36-szoros válogatott Mount 2019-ben mutatkozott be a londoniaknál, akikkel négy szezon alatt Bajnokok Ligáját, európai Szuperkupát és klubvilágbajnokságot is nyert, 195 mérkőzésen 33-szor volt eredményes.

Az angol nemzeti együttesben 2019 óta 36-szor lépett pályára és öt gólt szerzett.

Borítókép: James Williamson - AMA/Getty Images