Martinelli mindössze hét éves volt, amikor Henry elhagyta az Arsenalt a Barcelona kedvéért 2007-ben. Sőt, még meg sem született, amikor a legenda megérkezett a klubhoz!

Ennek ellenére a brazil egyfajta példaképként tekint a franciára, akinek az öröksége jól láthatóan mély nyomokat hagyott a drukkerekben.

Martinelli csak nemrég töltötte a 21. életévét, ugyanúgy jobblábas, mint Henry, és legkedveltebb posztja a balszélső támadó. Az idei szezonban is megtapasztalta már a góllövés ízét, ugyanis az eddigi három PL-találkozójukon két találatnál jár már a játékos.

„Szerintem mindenki szeretne olyan lenni, mint Henry!” – kezdi a Sky Sportsnak adott interjújában Martinelli.

„Ő egy lenyűgöző játékos volt, akire mindenki felnéz. Találkoztam már vele korábban, nagyon kedves ember. A pályán hihetetlen dolgokat művelt, egy igazi legenda a Premier Leagueben és az Arsenalnál is. Számomra ő a valaha volt legjobb játékos, aki az angol bajnokságban játszott!”

