A Sky Sports News értelesülései szerint az Everton vezetősége Unai Emery-t szeretné szerződtetni a múlt héten menesztett Marco Silva helyére.



Mint ismert, a spanyol szakemberrel november végén bontott szerződést az Arsenal, néhány nappal ezelőtt pedig a liverpooli csapat kispadja üresedett meg, miután az Everton vezetősége kirúgta Marco Silva vezetőedzőt, akivel az idényben finoman szólva sem teljesitett jól a gárda.



Előttem az utódom? (Forrás: David Price/Getty Images)



Állítólag a felek már személyesen is tárgyaltak egymással Londonban, de a hírek szerint Emery egyelőre nem bólintott rá az üzletre, ugyanis több időre van szüksége, hogy meghozza a döntését.

