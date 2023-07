A Manchester United hivatalos oldala hivatalosan is bejelentette, hogy Marcus Rashford 2028 nyaráig meghosszabbította szerződését. Az Angliából és külföldről is számos megkeresést elutasító támadó izgatottan osztotta meg érzéseit a nagy pillanat kapcsán.

„Hét éves kissrácként csatlakoztam a Manchester Unitedhez egy álommal. Ugyanaz a szenvedély, büszkeség és elhatározás vezet a siker felé, és minden alkalommal megtiszteltetés magamra húzni ezt a mezt.”

„Már így is volt néhány csodálatos tapasztalatom ennél a hihetetlen klubnál, de a jövőben még többet érhetünk el, és elkötelezett vagyok abban a tekintetben, hogy több trófeára tegyünk szert az előttünk álló esztendőkben.”

„Mivel a kezdetek óta United szurkoló vagyok, pontosan ismerem a felelősségét ennek a címernek, és ugyanúgy megélem az örömteli és nehéz pillanatokat egyaránt, mint bárki más. Biztosíthatok mindenkit, hogy mindent megadok majd azért, hogy segítsek az egyesületnek elérni a lehető legmagasabb szintet, és ugyanezt érzem az öltözőben is mindenkitől. Nem lehetnék ennél izgatottabb a jövőt illetően egy ilyen menedzser alatt.”

Marcus Rashford signs new deal at Man United valid until June 2028



“I joined Manchester United as 7-year-old with a dream. That same passion, pride, and determination to succeed still drives me every time I have the honour of wearing the shirt. I will give my best”. pic.twitter.com/LPgaI4Jy4U