A 25 éves angol támadó élete formájában focizik idén, 44 meccsen 27 gólt és 9 gólpasszt jegyez a klubjában.



Szerződése 2024-ben jár le a Manchester Unitednél, a hosszabbításával kapcsolatban pedig már megkezdődtek az egyeztetések.

Az angol Athletic tegnap arról számolt be, hogy az egyeztetések megtorpantak, mert a játékos 500.000 eurós heti bért követel.

„Ez teljesen nonszensz! A klub és én tiszteljük egymást, jelenleg pedig a közös célok elérésére koncentrálunk.” – cáfolta a pletykákat a játékos.

Rashfordot számos nagy klubbal összefüggésbe hozták az utóbbi időben, mint például a Real Madrid, a PSG vagy a Bayern.

Marcus Rashford on the articles around about his salary requests #MUFC



“Another non-story flying around about my advisers and me making demands…



It’s complete nonsense! My aim and the club aim are to finish as high as possible in the league and try to win a cup or two”. pic.twitter.com/fxxsACavYA