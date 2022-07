Ralf Rangnick irányítása alatt szinte teljesen megfeledkezett Rashfordról, csak alig-alig számolt az angol csatárral. Érthető módon ez megviselte a még mindig csak 24 éves játékost.

Erik ten Hag érkezésével azonban új erőre kapott Marcus motivációja, ugyanis úgy érzi, tiszta lappal indulhat.

„Számomra ez egy újrakezdés, nagyon várom! Az első hetek jól teltek, máris fittebbnek érzem magam, mint tavaly.” – mondta el az ESPN-nek.

„Van hova fejlődnöm, de jó helyen vagyok. Alig várom, hogy több meccset kapjak és megmutathassam mit tudok!”

