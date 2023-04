Marcus Rashfordnak már csak egy év van hátra kontraktusából és egyelőre nem hosszabbított a klubbal.



A 25 éves támadó élete formájában van, idén már 27 gólnál tart, így kétségtelen, hogy klubja szeretné megtartani.

Az Athletic számolt be korábban arról, hogy Rashford gigászi fizetést kérne a Manchester Unitedtől, amit a klub nem tervez elfogadni. Ezt a játékos maga is cáfolta nem sokkal a pletyka felröppenését követően.

Nemrég pedig a TalkSport már arról beszélt, Rashford 100%-ig biztos benne, hogy Manchesterben szeretne maradni, így szeretné minél inkább felpörgetni a tárgyalásokat és pontot tenni az ügy végére.

Marcus Rashford will make his th start for Manchester United this afternoon! pic.twitter.com/NuTVS3y3Pj