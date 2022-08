A Chelsea már be is mutatta, illetve be is regisztrálta játékosát, aki el is kezdte a munkát a kékek edzőközpontjában, írja a Tribuna.

„Nagyon boldog vagyok. Ez egy hatalmas lehetőség nekem, hogy csatlakozhattam a világ egyik legjobb klubjához. Nagyon keményen fogok dolgozni, hogy boldog legyek itt és segíthessem a csapatot.” - mondta lelkesen a játékos.

Todd Boehly szintén lelkesen fogadta az új igazolást: „Marc egy elit védő, aki bizonyította kvalitásait a Premier League-ben. Nagy erősítést jelent számunkra az új szezonra.”



„Folytatjuk a munkát a pályán és azon kívül is, és nagyon boldogok vagyunk hogy egy Marc szintű játékos is részesévé válik a klub történelmének.”

Fotó: Darren Walsh/Chelsea FC via Getty Images