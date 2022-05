A Liverpool korábbi játékosa, Mark Lawrenson szomorúnak tartja, hogy Sadio Mané távozni készül. Ugyanakkor úgy véli, hogy helyére a legjobb választás Darwin Nunez lenne.

Sadio Mané úgy döntött, hogy elhagyja a Liverpoolt. A klub korábbi játékosa, Mark Lawrenson úgy gondolja, hogy ez súlyos veszteség lesz a csapat számára, de adott egy tippet a megfelelő utódjára.

„Darwin Nunez. Nagy pénzbe fog kerülni, de mindannyian láttuk, mire képes. Többek között az Anfielden is a Bajnokok Ligájában. Nagy, erős, gyors és nyilvánvalóan érzi a kaput. Szerintem ő lehet a megfelelő utód” - mondta Lawrenson a Daily Mirrornak.

Liverpool will “do everything” to sign Darwin Nunez this summer. [@cmjornal] pic.twitter.com/8DPOaivDnG