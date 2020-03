Számtalan olyan labdarúgóról hallottunk már, akinek a karrierje valamilyen oknál fogva félrecsúszott, és fényévekre került a neki jósolt pályafutástól.



Ide sorolhatjuk Nile Rangert is, aki az angol futball egyik elveszett tehetsége. A most 28 éves csatár a Newcastle Unitedben mutatkozott be a Premier League-ben, azonban már 21 éves korában szabadlistára tette a klub, ugyanis számlatan esély után sem változtatott a balhés stílusán.

Rangert tehetséges játékosnak tartották, azonban komolyabbnál komolyabb zűrökbe került, amik után magyarázkodnia kellett. Például amiatt, hogy felkerült a világhálóra egy fénykép, amelyen gengszterpózban mutogat egy pisztolyt.



Nem ő választotta a gengszter életet, a gengszter élet választotta őt. (Kép: thesun.co.uk)

A támadó 15 éves korában majdnem három hónapot töltött a fiatalkorúak börtönében rablás miatt.

"Belekeveredtem egy bandába, de elkaptak bennünket egy utcai rablásnál. Volt nálunk fegyver, de nem használtuk. A börtön meglehetősen kemény volt, de sokat tanultam belőle. A legfontosabb, amit megtanultam, hogy soha többé nem akarok visszamenni. Az, hogy bekerültem a Newcastle csapatába, teljesen megváltoztatta az életemet."



Egykor a Newcastle Unitednél nagy reményeket fűztek hozzá. (Kép: Ian Horrocks/Getty Images)

Az egykor szépreményű futballista a pályán kívüli hozzáállása, és magatartása miatt a vezetőkkel, a drukkerekkel és a rendőrökkel is összetűzésbe került. Többek között olyan dolgokkal verte ki a biztosítékot a vezetőknél, mint, hogy a homlokára tetováltatta a saját nevét.



(Kép: nilepowerranger/instagram)

A drukkerek sem zárták a szívükbe, ugyanis Ranger ahelyett, hogy gólokkal hívta volna fel magára a figyelmet, inkább a gengszter életmódot választotta. Az Instagram oldalán megosztott egy képet, amin 20 fontos bankjegyekből van kirakva a vezetékneve.



(Kép: nilepowerranger/instagram)

Fegyvertartás miatt többször is meggyült a baja a rendőrséggel, ráadásul őrizetbe is vették, miután egy fiatal nő nemi erőszakkal vádolta meg. A sok balhét megelégelte a Newcastle United és 2013-ban kirúgta a támadót. Ezt követően a Swindon Town, a Blackpool és a Southend United csapataiban is megfordult pályafutása során. Ugyanakkor sehol nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket, 2018 januárjában pedig az angol harmadosztályú Southend Unitedtől is kirúgták fegyelmi problémák miatt. A nem túl jó hírű csatár azóta pedig nem talált másik klubot, ami azt jelenti, hogy már több mint két éve nem rúgott labdába egy csapatnál sem.



Az élet nem mindig vidám. (Gareth Copley/Getty Images)

26 hónappal a menesztése után Ranger a Twitteren ajánlotta fel szolgálatait a Southendnek, ráadásul ingyen.

I would come and play for free to help the SHRIMPERS.. I owe it to the fans — Nile Ranger (@NilePowerRanger) February 11, 2020



A csapat jelenleg a League One-ban szerepel, ugyan nem túl acélosan, hiszen 34 forduló után 16 ponttal kieső helyen állnak, de aligha lehetnek annyira kétségbeesettek, hogy újabb esélyt adjanak az elkallódott tehetségnek.



Bár tudjuk, a futballban minden előfordulhat, ráadásul Ranger a következő hónapban tölti be a 29-et, így elképzelhető, hogy talán benő végre a feje lágya.



Borítókép: Ian Horrocks/Getty Images