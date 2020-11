Wayne Rooney azt mondta, szeretne egykori válogatott társa, Frank Lampard nyomába lépni, és belátható időn belül a Derby County labdarúgócsapatának vezetőedzője lenni.

A futballista januári érkezése óta játékos-edzői státuszban van az angol másodosztályban jelenleg sereghajtó együttesnél, és tagja annak a négyfős trénerstábnak is, amely a szombati bajnokira készíti fel a gárdát, miután az eddigi vezetőedző, Phillip Cocu a múlt héten távozott a klubtól.



A hétvégén a magyar válogatott Nagy Ádámot is foglalkoztató Bristol City lesz az ellenfél.



A most már a Chelsea-t irányító Lampardot 2018 nyarán nevezték ki a Derby vezetőjévé, és ő abban az idényben a rájátszásig vezette a csapatot.



"Nem lennék elég ambiciózus, ha itt üldögélnék és azt mondanám, nem akarom ezt a posztot - mondta a 35 éves Rooney. - Mindannyian azért jövünk ebbe a sportágba, mert futballozni akarunk, utána azonban döntést kell hoznunk arról, hogy akarjuk-e folytatni edzőként. Az utóbbi években, azt hiszem, világossá tettem, hogy engem érdekel ez a munka, főleg látva Steven Gerrardot, Lampardot és Scott Parkert, akik jó állásokat kaptak és remekül teljesítenek. Először is le kell tudnunk a következő két-három mérkőzést, és ha azok jól sikerülnek, akkor jó pozícióból kezdhetek esetleg tárgyalni."



A volt válogatott támadó azt is elárulta, hogy nincs messze az idő, amikor szögre akasztja a futballcipőjét.



"Már nem vagyok a csúcson. Egyrészt még az öltözőben vagyok játékosként, másrészt viszont már a csapat vezetésében is segédkezek. Meglátjuk, merre vezet az út" - tette hozzá.



Rooney 120 szereplésével második helyen áll az örökranglistán az angol válogatottban, ezeken a mérkőzéseken 53 gólt lőtt, mellyel ő az ország gólrekordere.

