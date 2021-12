Sadio Mane mókásan reagált, amikor egyik rajongója elmesélte neki, hogy testvére a nagy riválisnak szurkol.



A liverpooli játékosai karácsony közeledtével minden évben meglepik az Alder Hey kórházban kezelt gyerekeket, hogy néhány perc beszélgetéssel és pár kedves ajándékkal felvidítsák őket és erőt adjanak nekik. Bár idén a koronavírus terjedése miatt nem volt lehetőségük a személyes találkozóra, az esemény nem maradt el. Jürgen Klopp és néhány játékosa ezért számítógép elé ült és az internet segítségével lepte meg a gyerekeket. A vidám és olykor szívszorító pillanatokról felvétel és készült, amit a klub is közzétett a honlapján.

A videó egyik legmókásabb jelenete volt, amikor Mohamed Sala és Sadio Mane beszélgetett egy kisfiúval, akinek feltették a nagy kérdést a Liverpoolnak szurkol-e?

A kisfiú rávágta, hogy igen, majd mielőtt folytatta volna, megjegyezte, a bátyja viszont a Manchester Unitednek.



Mane erre csalódottan az arcába temette a kezét, majd azt mondta, ó rossz csapat. Ezt követően gyorsan kapcsolt és felhozta a két csapat októberi meccsét, amikor a Liverpool 5-0-ra győzött.



„Láttad az utolsó meccset ellenük?” – tette fel a kérdést, amire a fiú mosolyogva válaszolt.

"Igen, 5-0."

"Úgy tűnik, élvezted" – tette hozzá Salah, majd Mane még utoljára megforgatta a kést a Manchester United rajongóiban.



"Biztos vagyok benne, hogy a bátyád szomorú volt” – jelentette ki.

Mane is so rude to United pic.twitter.com/Uka3azSPpA