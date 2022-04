A Liverpool jutott elsőként az angol labdarúgó FA Kupa fináléjába, miután a londoni elődöntő szombat délutáni első mérkőzésén eredményes első félidei játékkal legyőzte a Manchester Cityt.

A liverpooli csapat Ibrahima Konaté révén szerzett vezetést a 9. percben szöglet utáni fejesből, majd a 17.-ben Sadio Mané használta ki a City kapusának bizonytalankodását: becsúszva juttatta a hálóba a labdát a passzoláshoz készülődő Zackary Steffent megelőzve. Közvetlenül a szünet előtt pedig ugyanő kapásból lőtt a bal alsó sarokba. Jack Grealish a 47. percben szépített a jobb felsőbe rúgva a labdát, végül Bernardo Silva a 91.-ben állította be a 3-2-es végeredményt.

A bajnokságban címvédő és jelenleg is listavezető Manchester City, valamint a Liverpool is bejutott a Bajnokok Ligája elődöntőjébe. A két együttes múlt vasárnap is összecsapott, akkor a Premier League-ben a City pályaválasztásával 2-2-es döntetlen született.

Eredmény:

Liverpool-Manchester City 3-2 (3-0)

vasárnap:

Chelsea-Crystal Palace 17.30

