Egyre inkább lemond a Borussia Dortmund arról, hogy a nyáron képes lesz megtartani Jadon Sanchót, aki zseniális szezont fut.

A Manchester United lehatározta, hogy legyőzi a Chelseát az angol játékosért folyó harcban, és egy 120 millió eurós ajánlattal készülnek a nyáron. A Dortmund pedig emgfelelő ajánlat esetén kénytelen lesz megválni a 19 éves tehetségtől.

