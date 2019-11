A Silver Lake amerikai magántőke-társaság 500 millió dollárért (153 milliárd forintért) több mint tíz százalékos tulajdonrészt vásárolt a Manchester City labdarúgócsapatát működtető gazdasági társaságban.

A cégek szerdán erősítették meg a Financial Times korábbi értesüléseit.

New CFG investors announced. Welcome to the family Silver Lake.



FULL STORY: https://t.co/n1Zy1JDNvc



