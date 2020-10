Az AS Roma kölcsönszerződéssel leigazolta Megyeri Gábort, a Budapest Honvéd korosztályos válogatott labdarúgókapusát.

A kispesti klub honlapjának csütörtöki beszámolója szerint a 17 éves futballista kölcsönjátéka egy szezonra szól. Sikeres együttműködés esetén érvényesítheti kivásárlási opcióját a római klub, amelynek második, úgynevezett Primavera-csapatában szerepel majd Megyeri, de az első kerettel edz.



A Magyar Futball Akadémián nevelkedett játékos februárban kötött profi szerződést a Honvéddal. Az U17-es világbajnokságot is megjárt kapus a felnőtt csapattal készült a törökországi edzőtáborban, tavasszal pedig az NB III-ban védett.

null Benvenuto nella nostra squadra Primavera a Gabor Megyeri, portiere ungherese cresciuto nel vivaio dell'Honved#ASRoma pic.twitter.com/b3jsfhAX3O



Megyeri elmondta, hogy a közelmúltban egy hetet a Fiorentinánál töltött, egyet pedig az AS Románál. A fővárosiak részéről komolyabb volt az érdeklődés, képviselői Magyarországon is jártak, hogy megnézzék őt.



"Pedro, Kolarov, Dzeko, fantasztikus élmény volt. Gyerekként mindenkinek az az álma, hogy egy ilyen nagy klubhoz kerüljön, korábban csak a videójátékokban találkoztam ilyen labdarúgókkal, most pedig velük edzettem" - mondta Megyeri Gábor.

Kép: asroma.com