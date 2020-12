Az Arsenal mostanában nem jár a szurkolói kedvében és van, aki ennek hangot is ad.



Az Ágyusok a Premier League 12. játéknapján kikaptak a mögöttük kullogó Bunley-től, ráadásul ezzel idei 7. vereségüket szenvedték el. A csapat így jelenleg a 15. helyen tanyázik, és mindössze 5 pontra van a kiesőzónától.



A negatív széria láttán a szurkolók egyre inkább felháborodnak. Így van ezzel George Watts is, aki nemtetszését egy őrült videóval fejezte ki. Az őszinte hangvételű „alkotás” hamar nagy hírnévre tett szert, és vírusszerűen kezdett terjedni a közöségi oldalakon.



A videóban a fiatal üvöltve osztott ki mindenkit:



„Elegem van! Elegem van! Burnley! 1-0-s vereség otthon! Rosszul vagyok tőletek! Arteta, megvédtelek, de most menned! Ott az ajtó!”



„Őszinte leszek, Xhaka, menj! Hegyd! Nézd mit teszel velem! Rosszul vagyok tőle! 1-0-s vereséget szenvedtünk és hátul kullogunk!”



"Aubameyang, 50 alkalmazottat bocsátottunk el miattad, hogy kifizessük az új szerződésedet, és mit csinálsz!? Semmit! De nem te vagy a hibás, nem csak rajtad múlik. Arteta, menned kell!”







„Támogattalak, Támogattalak téged örökké, de most már elég! Öt pontra vagyunk a kiesési zónától! Vesztes meccs a Burnley ellen! Burnley! Elviselhetetlen! Belebetegszem! Elég”



"Elegem van! Ennyi volt! Mennie kell! Xhakának, mennie kell! Totál rosszul vagyok ettől a klubtól! Végeztem! Kész!"



Az Arsenál újabb veresége után Arteta arra a kérdésre, hogy Xhaka fellépése elfogadhatatlan-e a meccs utáni sajtótájékoztatóján, azt válaszolta: Teljesen.



"Egyértelműen hibát követett el, amiért mi fizettünk meg.”



"Felkészültek voltunk, tudtuk, hogy ez egy olyan összecsapás, amelyet egyértelműen meg kell nyernünk, de 10 emberrel ez sokkal nehezebbé vált a dolog. Esélyt adtunk az ellenfélnek, amit végül ki is használtak."



Az ágyúsok szerdán a negyedik helyezett Southampton otthonában lépnek majd pályára.

Forrás: sportbible.com

Borítókép: Stuart MacFarlane/Arsenal FC via Getty Images