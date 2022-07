Romelu Lukaku elismerte, hogy hiba volt visszatérnie a Chealse-be.



Lukaku egy évvel ezelőtt, 98 millió fontért igazolt a Chelsea-be, ám nem sikerült úgy teljesítenie a Stamford Bridge-n, ahogy azt sokan várták. A 29 éves játékos mindössze 15 gólt szerzett, a következő szezont pedig kölcsönben egykori sikerei helyszínén tölti majd. Az Interbe visszatérő labdarúgó nemrég felfedte az elmúlt évvel kapcsolatos érzéseit, és azt is elárulta, milyen célt tűzött ki magának az új idényre.



„Karrierem legnagyobb kihívása az idei szezon lesz. Elmentem, de hiba volt" – mondta.



„Most örülök, hogy ezt a mezt viselhetem, a csapat tudja, mit kell tennünk, ez nagy kihívás lesz ebben a szezonban, és így kell folytatnunk."



„A tavalyi szezonban, amikor Angliában jártam, rájöttem, mennyire fontos az Inter a világban. Nemzetközi léptékben javul a klub profilja, nagyon fontos a közösségi média térnyerése is, aminek segítségével láthatják, hogyan viselkedünk az öltözőben, edzésen, milyenek az öleléseink és a poénjaink.”



"Milánó egy csodálatos város, és ezért tartottam meg a régi lakást, amikor Londonba mentem, mert anyám állandóan ide járt, és én is vissza akartam térni."



A játékos véleményét nézve annak az esélye, hogy Lukaku visszatérjen a Chelsea-hez az Internél eltöltött kölcsön után, csekélynek tűnik.

Borítókép: Mohammad Karamali/DeFodi Images via Getty Images