Luis Suárez a Telemundo műsorában beszélt Darwin Nunezről, aki a hétvégén a Crystal Palace elleni kiállításával került be a lapokba.

A fiatal támadó egy kakaskodást követően lefejelte a Palace védőjét, Joachim Andersent. Nunez az esetet követően minimum három bajnokit ki kell, hogy hagyjon eltiltás miatt.

Suárez szerint Nuneznek higgadtabbnak kell maradnia, ennek ellenére nem érzi úgy, hogy tragédia történt volna azzal, hogy egy pillanatra elveszette az önuralmát.

„Mostantől kétszer vagy háromszor több alkalommal próbálnak majd meg kizökkenteni. Ezt egy olyan bolond mondja, aki szintén elkövetett hasonló hibákat, de tanult belőlük és erősebben tért vissza.”



„Ne adj nekik több esélyt, mert csak rosszabbá válik a helyzet!” – mondta Suárez.

Luis Suárez to Darwin Nuñez :

"From now on they are going to look for you two or three times more. This is coming from an idiot that was wrong and had a bad time, but falling down and getting up again made me stronger. Don't give them more chances, it's going to get worse." pic.twitter.com/6zqNt7u9nB