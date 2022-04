A Tuttosport lap értesülései szerint Romelu Lukaku arra kérte az Inter igazgatóit, hogy térjenek vissza a klubhoz, és kész csökkenteni a fizetését, hogy ismét magára húzhassa a Nerazzurri mezét.

A belga csatár tavaly nyáron mindenáron visszaakart térni a Chelsea csapatához, és végül 113 millió euróért elhagyta az Intert. A dolgok azonban nem úgy alakultak, ahogy azt a 28 éves játékos várta, hiszen 34 meccsen mindössze 12 gólt szerzett a kékeknél. A Tuttosport lap értesülései szerint Lukaku kapcsolatban áll az Inter igazgatóival, Piero Ausilióval és Beppe Marottával, és arra kérte őket, hogy térjenek vissza a klubhoz. A csatár a közösségi oldalakon is szórja a célzásokat. Az Inter igazgatói és Steven Zhang elnök tisztában vannak azzal, hogy Lukaku vissza akar térni, és késze majdnem felére csökkenteni a fizetését. A Serie A címvédőjének azonban rendeznie kell a költségvetését, és a nyáron több sztár is távozhat.

Lukaku nincs jóban a Chelsea vezetőedzőjével, Thomas Tuchellel, de még ha a német tréner nyáron távozik is, a kékek egyik potenciális új vezetője sem fogja olcsón eladni Lukakut mindössze egy évvel ezelőtti 113 millió eurós átigazolása után.

