A Lőw Zsoltot másodedzőként foglalkoztató Chelsea 1-0-ra nyert a címvédő Liverpool otthonában az angol labdarúgó-bajnokság 29. fordulójának csütörtöki rangadóján.

A 25. percben Timo Werner gólját a videóbírós visszajátszás megtekintését követően les miatt nem adta meg a játékvezető. A szünet előtt Mason Mount egy remek egyéni akció végén pontos lövéssel szerzett vezetést a londoniaknak.

Watch key highlights from Liverpool's Premier League defeat at home to Chelsea, thanks to a Mason Mount strike in the first half.Enjoy more content and get e...