Edzői pályafutásának előmozdításáért elhagyja az Arsenal labdarúgócsapatának a stábját Fredrik Ljungberg.

A 43 éves svéd szakember Mikel Arteta vezetőedző decemberi kinevezése óta másodedzőként dolgozott az Ágyúsoknál, akiket korábban megbízott státuszban rövid ideig irányított.



Ljungberg játékos-pályafutása legjavát az Arsenalnál töltötte 1998 és 2007 között, majd edzőként a londoniak utánpótláscsapatait irányította, mielőtt a felnőtt gárda szakmai stábjába került.

I wish Mikel and all the team every success for the season ahead. Thanks also to the fans for their constant support and for always being by my side. I hope we will all meet again soon. pic.twitter.com/tM91kRkDZc