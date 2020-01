Miután 22 bajnoki mérkőzésből 21 győzelmet könyvelhet el a Liverpool csapata ebben a szezonban, sok rajongó már azt mondja: ez a Liverpool minden idők legjobb Premier League csapata.

Jürgen Klopp teljesen megváltoztatta az elmúlt években szenvedő angol klub alapjait, és teljesen magára formálta és feltuningolta a csapat játékát. Sokszor bátor üzletekbe folyt bele, mégis egy zseniális egységet hozott létre.

16 pontos előnye a Manchester City csapatával szemben könnyen 19-re nőhet, miután egy meccses hátrányban van még a bajnokságban. Ki nem mondott céljuk pedig az lehet, hogy hasonlóan veretlenül zárják a szezont, mint ahogy azt tette az Arsenal a 2003/04-es szezonban.

Mindeközben a Vörösök továbbra is versenyben vannak a FA-kupa és a Bajnokok Ligájában is, ami azt jelenti, hogy továbbra is esélyük van a nagy hármast megnyerni – amit a Manchester United hajtott végre az 1998/99-es szezonban.

A Sky Sports megkérdezte a 7,1 millió követőjét: „Melyik minden idők legnagyobb Premier League csapata?” Nos, a végeredmény magáért beszél.

Sport365.hu - Jürgen Klopp a pénzcsináló Abszolút tankönyvbe illő Klopp munkássága, amit öt év elteltével elért a vörösekkel az emberfeletti. A Liverpool 2018/19-ben felért Európa csúcsára, amikor is megnyerte a Bajnokok Ligáját a Tottenham ellen. Az 52 éves edző remekül kezeli a kasszát, Philippe Coutinho eladásának összegét arra fordította, hogy megszerezze Virgil van Dijkot és Allison Beckert, akik meghatározó játékosai lettek azonnal csapatának.

