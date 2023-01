Lewis Hamilton hónapokkal ezelőtt lemaradt a lehetőségről, hogy résztulajdonos legyen a Chelsea-ben, ám nem adja fel álmát, és újabb PL-klubot szemelt ki magának.



Sajtóhírek szerint a hétszeres világbajnok pilóta szívesen csatlakozna Jim Rattcliffe-hez, hogy részesedést szerezzen a Manchester United-ben. Az angol klub tulajdonosai hónapokkal ezelőtt jelentették be, hogy eladják a csapatot, a kérők közt pedig ott van az Apple, az Amazon, valamint a Nice, a svájci Lausanne Sport és az INEOS Grenadiers tulajdonosa, Jim Rattcliffe is. Utóbbi a Mercedes társtulajdonosa is, így jó kapcsolatot ápol Lewis Hamiltonnal. A kettejük barátsága pedig remek alapot nyújthat a világbajnok britnek ahhoz, hogy ő is részesüljön az üzletből.



A hírekkel kapcsolatban magát Hamiltont is megkérdezték, aki nem titkolta, örömmel venné a lehetőéget.



„Még nem hívtak fel, hogy részt akarok-e venni (a United megvásárlásában), de szeretnék többet kapni, és jobban részt venni a csapat életében” – mondta.



A világbajnok korábban a Chelsea-ért harcba induló konzorciumnak is részese volt, majd azt követően részesedést vásárolt az NFL-ben szereplő Denver Broncosban is.

Borítókép: Sport365/Tóth Zsombor