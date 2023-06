A Fenerbahce 18 éves középpályása remek szezont futott, csapatával megnyerte a Török Kupát, 35 mérkőzésen 6 alkalommal talált be és kiosztott 7 gólpasszt.



Teljesítményével magára irányította a topklubok figyelmét is, a Newcastle képviselői már májusban találkoztak Arda Güler szüleivel. Angol lapok szerint viszont azóta változott a helyzet, immáron az a valószínűbb, hogy az Arsenal együtteséhez csatlakozik. Az ágyúsok már kapcsolatba is léptek a családdal.



Persze nem mondott le a középpályásról a Tottenham, a Barcelona és az Ajax sem. Ráadásul, a török válogatottban is kiválóan szerepelt, betalált a walesiek elleni győztes Eb-selejtezőn.







Az előző szezonban a török bajnokságban dolgozó olasz legenda, Andrea Pirlo nemrég megosztotta véleményét a tehetségről: „Kiváló technikája van, jól olvassa a játékot. Ha ilyen ütemben fejlődik, nincs határ számára.”





Piaci értéke 15 millió euró, szerződésében pedig ennél kicsit magasabb – 18 milliós – kivásárlási ár szerepel, ami aligha jelenthet gondot a kérőinek.

