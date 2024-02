A Crystal Palace hivatalos felületein jelentette be, hogy csapatuk vezetőedzője, Roy Hodgson lemondott a posztjáról.



Tavaly a veterán edző megmentette a kieséstől a csapatot, idén azonban már kevésbé tudja jó irányba terelni a csapatot, hiába állnak a 16. helyen a bajnokságban.

Hodgson búcsúzóul elmondta, nagyon hálás a klubnak, de megérti, hogy itt az ideje félreállnia, és átadni a helyét egy olyasvalakinek, akivel hosszabb időtartamra tervezhet a vezetőség.

