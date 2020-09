A Leicester City egy évre kölcsönvette az AS Roma török labdarúgóját, Cengiz Ündert.

Az üzlet anyagi részleteit nem hozták nyilvánosságra, de a brit sajtó úgy tudja, hogy az angol klub 3 millió eurót fizetett a szélsőért, akire az idény végén elővásárlási joga is lesz.



A 23 éves játékos 2017-ben, a Basaksehirtől érkezett az AS Romához, amelynek színeiben 88 meccsen 17 gólt szerzett és 12 gólpasszt adott.



"Már alig várom, hogy Leicesterbe érkezzek és elkezdjek edzeni. Mindig is a céljaim között szerepelt, hogy egyszer Angliában játszhassak és ez egy remek lehetőség a számomra" - fogalmazott Ünder.

Borítókép: Matteo Ciambelli/DeFodi Images via Getty Images