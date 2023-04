Egyelőre Frank Lampard kezei alatt sem sikerült visszatalálnia a győztes útra a Chelsea-nek.



A szenvedés ellenére azonban elmondható, hogy a kékeknek párját ritkító kerete van, tele tehetségesebbnél tehetségesebb játékosokkal.

A Chelsea vezetőedzője is látja a potenciált a keretben, most pedig még közülük is kiemelte Enzo Fernandezt, aki szerinte a klub jövője.

„Ő egy fantasztikus játékos, hatalmas tehetséggel. Lenyűgöző, ha egy játékos ilyen fiatalon ennyi mindent elért, mint ő.”



„Nehéz időszak ez most a klub számára, de Enzo ettől csak erősebb lesz. Hatalmas potenciál van benne, ő a Chelsea jövője!”

Fernandez január végén írt alá a klubhoz, hosszas tárgyalások után hagyta el a Benficát.

Fotó: Harriet Lander - Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images