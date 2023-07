Eddig úgy nézett ki, hogy a liverpooliak brazil középpályása, Fabinho a szaúd-arábiai Al Ittihad csapatához szerződik, az angol klub 45 millió eurót kap érte. Ám a transzfer mégsem jöhet össze.



A futballistának van ugyanis két francia bulldogja, akiket szeretett volna magával vinni az arab országba. Ám ott ez a fajta – a pitbullhoz és a rottweilerhez hasonlóan – veszélyes, agresszív állatnak minősül, ezért tartásuk, behozataluk nem engedélyezett.



Fabinhónak tehát döntenie kell: bulldogok vagy szaúdi szerződés.





???? Fabinho’s move to Al-Ittihad is reportedly in jeopardy because his dogs are not allowed in Saudi Arabia.



He currently possesses two French Bulldogs, which are banned from the country because the breed is "dangerous and aggressive".



