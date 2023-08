A nagyszabású akciót hetek óta tervezték a szimpatizánsok, akik a klub jelenlegi tulajdonosainak távozását sürgetnék.

Korábban ugyanis felmerült, hogy a Glazers-család megválik a Manchester Unitedtől, amely katari kézbe kerülhetne. A júniusig megszabott határidő rég letelt, azóta sem a jelenlegi vezetők, sem a potenciális vevő – a katari Jassim Bin Hamad Al Thani sejk – nem szólalt meg az esetleges tranzakcióval kapcsolatban.



Sőt, egyes sajtóértesülések szerint a Glazerék már nem is akarják értékesíteni a klubot.

United fans staging sit-in against Glazers and remaining in the ground long after full-time pic.twitter.com/tWYqGO7mDL — Richard Martin (@RichMartinMcr) August 26, 2023

A drukkerek tiltakozáráról megkérdezték a csapat jelenlegi vezetőedzőjét, Erik Ten Hagot is: „Joguk van a véleményükhöz, de azt is látni kell, hogy a szurkolók és a csapat között nagyon erős a kötelék, és az itt töltött időm alatt ez egyre erősebb lett” – felelte. „És szombaton a nagy visszatéréssel még erősebbé tettük. Nagy támogatást kaptunk tőlük idegenben és az Old Traffordon is-”

A Manchester Unitedre jövő héten az Arsenal vár, idegenben.



