Josep Guardiola, az angol bajnok Manchester City labdarúgócsapatának vezetőedzője szerint a klubtól távozó argentin Sergio Agüero az FC Barcelonához igazol.

"Lehet, hogy most elárulok egy titkot: közel áll hozzá, hogy megállapodjon a szívemnek oly kedves klubbal, a Barcelonával, ahol minden idők legjobb játékosa, Lionel Messi mellett fog játszani" - nyilatkozta a katalán szakvezető.

A 32 éves Agüero 2011 óta erősíti a Manchester Cityt, amelynek színeiben a Chelsea elleni, szombati Bajnokok Ligája-döntő lesz az utolsó mérkőzése. Vasárnap, az Everton ellen 5-0-ra megnyert bajnokin két gólt szerzett, így eddig 289 találkozón 260 alkalommal volt eredményes.

Guardiola hangsúlyozta: biztos benne, hogy az argentin támadó élvezni fogja a játékot Barcelonában, és a csapat is erősebb lesz vele.

Az AS című spanyol sportnapilap már március közepén megszellőztette, hogy Agüero megegyezett az FC Barcelona új elnökével, Joan Laportával, és a háttérben született egyezségnek köszönhetően - a válogatottban is éveken át vele együtt szereplő - Lionel Messi nem fogja otthagyni a katalán klubot, amit korábban többször is kilátásba helyezett a hatszoros aranylabdás.

A Premier League bajnoka március végén közölte, hogy gólrekordere az idény végén távozik, mert lejár a szerződése.

