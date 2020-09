A West Ham United résztulajdonosa árverésre bocsátotta az angol labdarúgó FA Kupa történetének második trófeáját, melyért a győztes licitáló 760 ezer fontot (körülbelül 306 millió forintot) ajánlott.

A most gazdát cserélt kupa a világ legrégebbi sorozatának második serlege, melyet 1896 és 1910 között emelhettek magasba a győztes együttesek tagjai. Az elsőt 1895-ben ellopták, és a sorsáról azóta sem tudni.



Az ereklye eddig David Gold tulajdona volt, aki 15 éve 478 ezer fontért jutott hozzá, és az elmúlt időszakban a manchesteri Nemzeti Futball Múzeumban volt kiállítva.



A serleget először a Sheffield Wednesday kapta meg, miután az 1896-os fináléban 2-1-re legyőzte a Wolverhampton Wandererst, de többek között a Tottenham Hotspur, a Manchester City és a Manchester United is meg tudta kaparintani.



