Kemény tárgyalópartnernek bizonyul az RB Leipzig, ami idén nyáron jelentős bevételéből kifolyólag nem szorul rá arra, hogy újabb kulcsjátékosokat adjon el az általa meghatározott árnál olcsóbban. A védelem legnagyobb sztárjaként Josko Gvardiol kapcsán szeretnének egyezségre jutni a Manchester City delegáltjai velük, ám a lipcseiek hajthatatlanok és legalább 100 millió eurót kérnek a horvátért.

Mateo Kovacic, aki szintén idén nyáron költözött Pep Guardiola kedvéért Manchesterbe, most honfitársával kapcsolatban mondott elismerő szavakat.

„Készen áll a Manchester Cityre. Ide tud jönni és tanulni, kihozni magából a lehető legtöbbet. Mindenképpen tetszene. Jó barátok vagyunk Joskoval és ő horvát. Nagyszerű lenne, ha még egy honfitársam itt lenne az oldalamon.”

Kovacić on Gvardiol deal: “He’s ready for Man City step. He can come to City and learn and be the best version of himself. I’d obviously like it!”.



“I’m a good friend with Josko and he’s Croatian. It would be nice to have a Croatian by my side here…”, told @Jack_Gaughan. pic.twitter.com/ytpBhMHfaE